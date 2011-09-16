Колесников недоволен финансированием некоторых статей по транспорту в проекте бюджета-2012

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ недоволен финансированием некоторых статей по транспорту в проекте государственного бюджета на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в аэропорту «Борисполь».

«Конечно, я недоволен, и это будет предметом отдельного разговора с министром финансов», - сказал он.

В частности, Б.КОЛЕСНИКОВ недоволен отсутствием госгарантий в проекте бюджета на строительство метрополитенов. «Я думаю, Минфин никуда не денется и даст гарантии на Днепропетровский метрополитен и строительство Донецкого, как в равной степени и Харьковского, - открытым способом (наземное метро – УНИАН)», - отметил он.

Кроме того, считает Б.КОЛЕСНИКОВ, в госбюджете-2012 необходимо учесть предоставление госгарантий под покупку тренажеров для летных вузов. «Мы хотели, чтобы дали госгарантии под покупку тренажеров для юношей и девушек, которые учатся в летных вузах. Иначе получается, что в авиа вузах готовят, ну, только поваров не готовят, но только не летчиков и стюардесс», - сказал он.

Кроме того, Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что не доволен тем, как Минфин администрирует акциз на топливо. «И, конечно, по автодорогам: мы считаем, что Минфин отвратительно администрирует акциз, потому что третья часть топлива, по сути, продается контрабандным путем», - отметил министр.

Он подчеркнул, что премьер-министр Николай АЗАРОВ пообещал ему разобраться с ситуацией по метрополитенам после семинара в Дубаи, который состоится в октябре. Кроме того, Б,КОЛЕСНИКОВ высказал предположение, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ соберет отдельное совещание по топливному акцизу.

В тоже время, вице-премьер отметил, что не рассчитывает на госгарантии для строительства автодорог, а только для строительства метрополитена. «У нас, если налоговая и Минфин администрируют качественно акциз, то нам не нужны госгарантии, достаточно собственных средств. По сути дела, что бюджетные деньги, что госгарантии - это одно и тоже, это два кармана одного пиджака. Мне не хотелось бы, чтобы это были карманы Федора ЯРОШЕНКО (министр финансов Украины – УНИАН)», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Справка УНИАН. В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета по сравнению с плановым показателем на 2011 год сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ обнародован на сайте парламента.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

В 2012 году правительство намерено профинансировать из госбюджета дефицит НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 12 млрд. грн. и дефицит Пенсионного фонда – на 2,2 млрд. грн.

С учетом указанного, дефицит государственных финансов Украины в 2012 году планируется на уровне 2,5% ВВП, что соответствует условиям Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества по программе stand-by.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительства намерено расходы госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

В следующем году планируется вернуть выданные из госбюджета кредиты на 12,336 млрд. грн., предоставить – на 12,437 млрд. грн.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.