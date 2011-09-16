Авиакомпания «flydubai» начинает полеты из Дубаи в Киев, Харьков и Донецк

Авиакомпания «flydubai» начинает выполнять полеты в Киев, Харьков и Донецк из Дубаи (ОАЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в аэропорту «Борисполь» сообщил генеральный директор авиакомпании Гейт аль ГЕЙТ, прилетевший из Дубаи на первом рейсе.

В частности, компания «flydubai», начиная с 16 сентября, будет выполнять регулярные рейсы между Киевом и Дубаи три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, между Дубаи и Харьковом - 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. С 17 сентября компания начнет выполнят рейсы Дубаи - Донецк: по средам и субботам. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 NG.

Как сообщил Г. аль ГЕЙТ, с декабря т.г. компания планирует выполнять между Киевом и Дубаи 4 рейса в неделю. Он отметил, что компания планирует активно развивать полеты в Украину, так как уже первые рейсы показывают полную загрузку самолетов.

По его словам, при учете выполнения всех запланированных рейсов, компания рассчитывает перевозить 60-70 тыс. пассажиров в год.

Гендиректор также сообщил, что к концу года авиакомпания планирует довести количество флота с 19 до 21 самолета Boeing 737-800 NG.

В свою очередь, посол Украины в ОАЭ Юрий ПОЛУРЕЗ отметил, что ожидаемый поток туристов из Украины в Эмираты в этом году составит около 100 тыс. человек.

Справка УНИАН. Авиакомпания «flydubai» позиционирует себя как бюджетного перевозчика. Принадлежит правительству Эмирата Дубаи. Создана в 2008 г., начала перелеты с 1 июня 2009 г. В июле 2008 г. «flydubai» разместила заказ на поставку 50 самолетов Boeing 737-800 NG общей стоимостью 4 млрд. долл. На сегодня ее флот составляет 19 самолетов Boeing 737-800 NG, в ее карту полетов входит 36 направлений (без учета Украины).