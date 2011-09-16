Терминал «А» «Борисполя» перестал обслуживать пассажиров

Терминал «А» аэропорта «Борисполь» перестал обслуживать пассажиров, так как 15 сентября все внутренние рейсы, которые обслуживались в этом терминале, переведены в терминал «В» аэропорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, новую модель обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов в одном терминале начали внедрять с 1 сентября 2011 года. Как отмечают в аэропорту, она полностью подтвердила свою эффективность. Данная технология позволила существенно повысить качество обслуживания пассажиров внутренних рейсов, открыла новые возможности для обслуживания трансферных потоков в «Борисполе».

Как сообщал УНИАН, перевод всех внутренних рейсов из терминала «А» в терминал «В» осуществляется в рамках реконструкции и расширения существующих мощностей международного аэропорта «Борисполь». Реконструкция терминала «В» позволила увеличить количество стоек регистрации и контроля безопасности и количество выходов на посадку, тем самым существенно увеличив его пропускную способность. Также в терминале «В» была добавлена зона прилета внутренних пассажиров, зона автоматической сортировки и получения багажа внутренних рейсов, расширены зоны ожидания и увеличено количество посадочных мест.