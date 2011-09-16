Хорошковский возглавил Штаб взаимодействия и координации мер безопасности на Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “Вопросы Штаба обеспечения международного взаимодействия и координации мер безопасности по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, штаб является вспомогательным органом при Президенте Украины. Среди основных задач штабу, в частности, оперативное информирование Президента об уровне террористической угрозы в Украине во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также подготовка и представление в установленном порядке предложений Президенту Украины по обеспечению международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом для предотвращения, противодействия и минимизации последствий террористических проявлений во время Евро-2012.

Руководителем штаба стал председатель Службы безопасности Украины, руководитель Антитеррористического центра при СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.