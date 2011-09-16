ЮЗЖД подготовила 13 станций для работы «городской электрички»

Юго-Западная железная дорога подготовила 13 станций для работы «городской электрички».

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД

«На сегодня полностью готова железнодорожная инфраструктура на станциях и остановочных платформах, разработан график движения городского кольца по маршруту Киев-Пассажирский-Выдубичи-Левый Караваевы Дачи», - отметил начальник ЮЗЖД Алексей КРИВОПИШИН.

Согласно сообщению, выполнен значительный объем работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры (пути, платформы, средства связи, системы энергоснабжения, сигнализации, пропуска электропоездов) и подвижного состава. В частности, капитально отремонтированы 12 электропоездов, при этом учтены пожелания пассажиров - сделаны более удобными посадочные места и установлены дополнительные перила.

До мая 2012 года запланировано завершить второй этап проекта «Кольцевая линия городской электрички». Тогда заработают еще пять станций: Киевская Русановка, Отрадный, Киев-Днепровский, Вышгородская и Лыбидская.

В этом году на проект «городская электричка» ЮЗЖД будет освоено более 180 млн. грн.

Справка УНИАН. Проект «Городская электричка» запущен в сентябре 2009 года, объединив в Киеве станции «Троещина-Киев-Петровка». К сентябрю текущего года предполагалось, что линия будет обслуживать 12 станций: «Дарница», «Левобережная», «Троещина», «Киев-Петровка», «Сырец», «Рубежовская», «Борщаговка», «Киев-Волынский», «Кардачи», «Киев-Пассажирский», «Выдубичи» и «Левый берег», составляющих Северное кольцо.

На втором этапе на линии будут открыты еще 7 станций: «Киевская Русановка», «Отрадный», «Киев-Днепровский», «Оболонь», «Зенит», «Вышгородская» и Лыбидская» - Южное кольцо. Вторую очередь планируется запустить к маю 2012 года.

Длина полного кольца составит 50, 8 км. Ориентировочный объем перевозок по Северному кольцу - 48,2 тыс. пасс. в сутки, Южному – 63,45 тыс. пасс. Стоимость проезда будет составлять от 2 до 3 грн.