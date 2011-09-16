УЗ трудоустроила 1 тыс. 887 выпускников профильных учебных заведений

По состоянию на середину сентября 2011 года, железные дороги Украины уже трудоустроили 1 887 выпускников учебных заведений железнодорожного профиля.

Как сообщил УНИАН пресс-центр ведомства, в частности, выпускники заняли должности специалистов (407), техников (251) и рабочих (1 214).

Согласно сообщению, в планах "Укрзализныци" трудоустроить не меньшее количество выпускников, чем в прошлом году, когда было трудоустроено 2 042 выпускников учебных заведений железнодорожного профиля.

Предварительно, в целях адаптации к рабочему месту, приобретения опыта, получения необходимых навыков, молодые специалисты под наблюдением опытных наставников в течение 6 месяцев проходят стажировку на железных дорогах Украины.