Харьковский аэропорт расширяет рынок международных авиаперевозок

Харьковский аэропорт продолжает расширять рынок международных пассажирских авиаперевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Международного аэропорта «Харьков» Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО во время презентации в Харькове нового регулярного рейсу Дубаи – Харьков – Дубаи, который сегодня осуществила авиакомпания «Flydubai» из Объединенных Арабских Эмиратов.

«С открытием этого рейса для наших пассажиров открывается перспектива полетов не только в Дубаи, в Арабские Эмираты, но и в другие страны Ближнего Востока, Северной Африки, а также в Пакистан, Афганистан, Шри-Ланку», - сказал В.ВАСИЛЬЧЕНКО.

По его словам, сегодня Харьковский аэропорт ведет также переговоры со многими авиакомпаниями Европы, и «рынок международных авиаперевозок в ближайшие годы значительно расширится». В частности, сказал руководитель аэропорта, осенью открывается рейс в одну из стран Европы, «потом в Шереметьево», «наладится сообщение с Польшей, Венгрией, Италией», «маршруты протянутся в Индию».

Руководитель аэропорта подчеркнул, что «важность этой работы трудно переоценить», особенно в ходе подготовки к Евро-2012.

«Благодаря реконструкции аэропорта, которую осуществляет компания DCH, и инвестициям Александра ЯРОСЛАВСКОГО в объекты Євро-2012, - сказал В.ВАСИЛЬЧЕНКО, - Харьков приблизится к Европе и другим центрам, и харьковчане будут чувствовать себя значительно комфортнее в современном мире, а открытие нынешнего рейса – яркое тому подтверждение».

Он сообщил журналистам, что сегодня в Международном аэропорту «Харьков» продолжаются работы по реконструкции этого объекта к Евро-2012, уже год как полностью работает новый пассажирский терминал, завершается реконструкция исторического здания аэровокзала и строительство временного терминала.

Справка. УНАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к проведению финальных игр чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Масштабный проект стартовал 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 А.ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Проект реконструкции аэровокзальной части Международного аэропорта «Харьков» включает строительство нового и временного терминалов, реконструкцию существующего терминала, благоустройство привокзальной площади и модернизацию инфраструктуры аэропорта. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 97,2 млн. дол.

Сегодня аэропорт «Харьков» обеспечивает прямое авиасообщение со странами Европы, Ближнего Востока и СНГ.

«Flydubai» - первая бюджетная авиакомпания, созданная правительством Дубаи в марте 2008 г. Начала коммерческие полеты 1 июня 2009 г. Парк техники насчитывает 19 самолетов. Сегодня «Flydubai» осуществляет рейсы в 45 городов стран Азии, Ближнего Востока и России.