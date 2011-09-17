Предприятия транспорта Украины увеличили грузоперевозки на 8,8%

За январь-август 2011 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 526,9 млн. тонн грузов, что на 8,8% больше, чем за январь-август 2010 г.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Грузооборот вырос на 8,2% и составил 280,9 млрд. т/км. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,4%. На Львовской железной дороге грузооборот вырос на 14,2%, Одесской - на 14,0%, Приднепровской - на 12,7%, Юго-Западной - на 11,6%, Донецкой - на 8,3%, Южной - на 5,0%. Увеличение грузооборота состоялось также на трубопроводном транспорте (на 6,5%), авиационном (на 3,2%), автомобильном (на 0,8%). Грузооборот морского транспорта уменьшился на 1,3%, речного - на 31,1%

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с январем-августом 2010 г. выросла на 8,2%, в т.ч. отправление грузов - на 8,7%. Отправление грузов выросло на ЮЗЖД на 16,5%, Одесской - на 16,1%, Львовской - на 14,7%, Донецкой - на 8,6%, Приднепровской - на 5,1%, Южной - на 4 , 9%. Отправка химических и минеральных удобрений увеличилась на 46,7%, строительных материалов - на 17,1%, лома черных металлов - на 10,2%, лесных грузов - на 9,9%, черных металлов - на 9,8%, кокса - на 8,7%, каменного угля - на 7,0%, цемента - на 6,4%, железной и марганцевой руды - на 5,1%. Отправление зерна и продуктов перемола снизилось на 2,0%, нефти и нефтепродуктов - на 0,4%

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 6,2 млн. тонн, что на 8,1% меньше, чем за январь-август 2010 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта сравнительно с январем-августом 2010 г. уменьшились на 11,4%, морского транспорта - на 3,1%.

Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) вырос на 1,6% и составил 103,9 млн. тонн. Переработка грузов внутреннего сообщения увеличилась на 26,1%, импортных - на 12,5%, транзитных - на 10,3%. Переработка экспортных грузов сократилась на 6,7%.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за 8 месяцев т.г. перевезено 113,2 млн. тонн грузов, что на 15,6% больше, чем за соответствующий период 2010 г., выполнен грузооборот в объеме 24,9 млрд. т/км, который вырос на 0,8%.

Магистральными трубопроводами в январе-августе 2011 г. транспортировано 104,6 млн. т грузов, что на 5,1% больше, чем за 8 месяцев 2010 г.

По данным Госстата, за 8 месяцев 2011 г. авиационным транспортом перевезено 59,1 тыс. тонн грузов, что на 9,4% больше, чем за январь-август 2010 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 245,7 млн. т/км, что на 3,2% больше, чем за январь-август 2010 г.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь 2011 г. предприятия транспорта в Украине перевезли 396,1 млн. тонн грузов, что на 10,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.