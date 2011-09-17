Перевозки пассажиров за 8 месяцев выросли на 2,6%

За январь-август 2011 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 4,6 млрд. пассажиров, что на 2,6% больше, чем за январь-август 2010 г., пассажирооборот вырос на 3,1% и составил 90,3 млрд. пасс./км.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-август 2011 г. отправлено 290,5 млн. пассажиров (с учетом городской электрички), что на 0,2% больше, чем за соответствующий период 2010 г. Отправление пассажиров выросло на Львовской железной дороге на 2,1%, Одесской - на 1,4%, Юго-Западной - на 0,8%. На Приднепровской железной дороге отправление пассажиров снизилось на 0,1%, Южной - на 0,2%, Донецкой - на 1,9%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 2,4 млрд. пассажиров, что на 2,2% меньше, чем в январе-августе 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 7,8%.

Перевозка пассажиров морским транспортом сравнительно с январем-августом 2010 г. выросла на 7,7%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 81,3% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 8,7%.

Авиаперевозки в Украине за 8 месяцев т.г. выросли на 23,8% - до 5 млн. пассажиров.

Напомним, за январь-июль 2011 г. услугами пассажирского транспорта Украины воспользовались 4 млрд. пассажиров, что на 2,3% больше, чем за январь-июль 2010 г. За январь-июнь 2011 г. услугами пассажирского транспорта Украины воспользовались 3,5 млрд. пассажиров, что на 3,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г.