В США самолет упал на зрителей соревнований. 12 человек погибли и более 75 ранены

12 человек погибли и более 75 ранены в результате падения самолета в американском городе Рино (штат Невада).

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, истребитель Р-51 «Мустанг» времен Второй мировой войны рухнул во время национальных соревнований.

Предположительно, пилот не справился с управлением при выполнении одной из фигур высшего пилотажа, и машина на полной скорости упала в нескольких метрах от главной трибуны.

По словам медиков, 25 из 75 раненых находятся в критическом состоянии, еще 25 – в тяжелом.

Очевидцы рассказывают о множестве окровавленных тел на месте трагедии.