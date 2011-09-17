В США самолет упал на зрителей соревнований. 12 человек погибли и более 75 ранены
12:21, 17 сентября 2011Транспорт/Связь
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12 человек погибли и более 75 ранены в результате падения самолета в американском городе Рино (штат Невада).
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, истребитель Р-51 «Мустанг» времен Второй мировой войны рухнул во время национальных соревнований.
Предположительно, пилот не справился с управлением при выполнении одной из фигур высшего пилотажа, и машина на полной скорости упала в нескольких метрах от главной трибуны.
По словам медиков, 25 из 75 раненых находятся в критическом состоянии, еще 25 – в тяжелом.
Очевидцы рассказывают о множестве окровавленных тел на месте трагедии.
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