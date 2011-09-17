В Киеве произвел аварийную посадку самолет в Пизу с 58 людьми на борту
14:00, 17 сентября 2011Транспорт/Связь
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Вчера в столичном аэропорту «Киев» произвел аварийную посадку самолет АД8 авиакомпании «Роза ветров», выполнявший рейс по маршруту «Киев – Пиза».
Как сообщил УНИАН информированный источник, инцидент произошел около 15.00.
По предварительным данным, при взлете в самолете возникли проблемы с топливной системой, из-за чего он вынужден был вернуться в аэропорт, из которого вылетел.
Как отметил собеседник агентства, во время аварийной посадки никто из 50 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал.
Проводится расследование авиаинцидента.
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