Кабмин рассчитывает на выполнение дорожных работ в 2012 году на 10,1 млрд. грн.

Кабинет министров Украины рассчитывает на выполнение дорожных работ в Украине в 2012 году на сумму 10,1 млрд. грн., что на 17,4% больше, чем ожидается направить в этом году.

Об этом говорится в проекте закона о Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 годе, подготовленном правительством и зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

На строительство и реконструкцию дорог в следующем году планируется направить 3,3 млрд. грн. против 2,3 млрд. грн. в этом году; на ремонт и эксплуатационное содержание - 6,8 против 6,3 млрд. грн. в текущем году.

Напомним, в 2010 году объем выполнения дорожных работ составил 7 млрд. грн., из них на строительство и реконструкцию было направлено 1,2 млрд. грн., на ремонт и содержание - 5,8 млрд. грн.