Молдова и Украина договорились об улучшении транспортных коммуникаций между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил на пресс-конференции в Ливадии (Ялта, Крым), где он провел встречу со своим молдавским коллегой Владимиром ФИЛАТОМ в рамках 8-го форума «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

По словам Н.АЗАРОВА, Украина сегодня активно занимается дорожным строительством и ремонтом дорог, особенно магистральных.

«Думаю, в течение 2012 года мы эту проблему решим, и можно будет из Молдовы достаточно быстро доехать до любой точки нашей страны», - сказал он.