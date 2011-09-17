На модернизацию автодорог к Евро-2012 в бюджете предусмотрено более 3 млрд. грн.

На 2012 год предусмотрены расходы в объеме 3 млрд. 132 млн. 460 тыс. грн., которые планируется направить на финансовое обеспечение продолжения модернизации автодорог, определенные в Государственной целевой программе Евро-2012.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2012 год, зарегистрированному в Верховной Раде.

Кроме того, проектом предусмотрены расходы на Евро-2012 в сумме 3 млрд. 289 млн. 900 тыс. грн., которые будут направлены на подготовку инфраструктурных объектов (аэропорты, таможенные переходы, пожарные депо и др.) и осуществление необходимых организационных мер для надлежащего проведения чемпионата.

За счет этих средств будет обеспечено завершение подготовки и введение в эксплуатацию 4 международных аэропортов: "Борисполь", "Львов", "Харьков", "Донецк", 11 пунктов пропуска через государственную границу, 51 пожарного депо, 1 электроподстанции, 1 открытого распределительного устройства, а также приобретено 37 единиц специализированной аэродромной техники, 2 155 единиц специальных средств пограничного контроля, 403 автомобиля спецназначения и 648 единиц специализированного оборудования для подразделений МВД и др.

По бюджетной программе "Выполнение долговых обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, которые используются для реализации задач и осуществления мероприятий, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу" предусмотрены расходы по общему фонду в сумме 857 млн. 663,4 тыс. грн.