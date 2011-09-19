Теннисист Медведев отрицает, что был за рулем автомобиля, сбившего насмерть человека

Известный теннисист Андрей МЕДВЕДЕВ утверждает, что не был за рулем автомобиля, сбившего насмерть человека, милиция говорит обратное.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Издание отмечает, что теннисист не признает своей вины в том, что принадлежавший ему, джип «Тойота Лэнд Крузер» на пешеходном переходе в Глевахе (Киевская область) насмерть сбил 27-летнего местного жителя Андрея Зинковского.

«Теннисисту грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, правда, он своей вины не признает и намекает, что не он сидел за рулем. Между тем, в милиции говорят, что именно А.МЕДВЕДЕВ был за рулем, а свидетели уверяют: теннисист был сильно пьян», – пишет издание.

Очевидец аварии Николай ШКАРОВСКИЙ сообщил газете, что шел вместе с погибшим А.Зинковским с автомойки, где они работали, в магазин через дорогу. «Андрей до этого выпил бутылку пива, но был адекватен. Он почему-то побежал первым — машин-то не было. А тут на скорости 120-130 км в час вылетает «Тойота», сбивает и едет дальше, даже не притормаживая. Андрей отлетел вперед, по нему проехались еще несколько машин, через время фура переехала, но он уже был мертв», — сказал Н.ШКАРОВСКИЙ. По его словам, все очевидцы трагедии решили, что виновник ДТП скрылся, но потом приехавшие на место гаишники обнаружили теннисиста в джипе в километре от перехода, где был сбит молодой человек.

«Они его привезли в своей машине к нам. С виду он был пьяным. На запах не проверял, на лицо был нетрезв», — отметил Н.ШКАРОВСКИЙ.

В областной милиции тоже не исключают, что А.МЕДВЕДЕВ был пьян. «Экспертиза еще не готова, но мы не исключаем, что в крови может что-то и обнаружиться», — сказал начальник ЦОС МВД в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ.

По его словам, по факту ДТП со смертельными последствиями возбуждено уголовное дело. Также в милиции уверены, что управлял машиной именно А.МЕДВЕДЕВ, и тому есть неопровержимые доказательства.

Вместе с тем, по информации издания, на допросе А.МЕДВЕДЕВ утверждал, что его водителю стало плохо. Он вызвал драйвера, чтобы тот отвез его домой, теннисист уснул, затем почувствовал удар, когда проснулся — увидел пустую машину, а драйвер сбежал. Между тем, на месте А.МЕДВЕДЕВ сгоряча описывал другую версию. Он говорил, что подобрал попутчика, посадил его за руль, тот сбил пешехода, остановился и убежал в лес.

«Следствие установило, что за рулем был А.МЕДВЕДЕВ. И он находился в машине один, а скорость была выше 60 км/час», — утверждает Н.ЖУКОВИЧ. Вполне возможно, что следствие пришло к этому по результатам отпечатков пальцев. Кроме следов А.МЕДВЕДЕВА ничьих отпечатков на руле не нашли. Кстати, машина остановилась не по инициативе теннисиста. Сейчас существует две версии: либо потек радиатор, либо при столкновении сработали датчики и машина сама остановилась. Все это установит автотехническая экспертиза.

В беседе с газетой А.МЕДВЕДЕВ дал понять, что не он был за рулем. «Пусть разберутся профессионалы. Я был участником ситуации, повлекшей такие последствия. Если виновных не найдут, часть ответственности возьму на себя. Ведь остался ребенок. Я помогу материально семье», — сказал А.МЕДВЕДЕВ. На вопрос, был ли трезв он в тот вечер, теннисист ответил обтекаемо: «Пусть покажет экспертиза».

Как сообщалось, 16 сентября под Киевом, в Глевахе, А.МЕДВЕДЕВ сбил насмерть 27-летнего А.Зинковского. У погибшего остались сын-второклассник и жена. Теннисисту грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.