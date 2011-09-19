«Укрзализныця» выполнила 87% запланированных работ по подготовке к зиме

«Укрзализныця» продолжает подготовку хозяйств к работе в осенне-зимний период и по состоянию на середину сентября выполнено более 87% запланированных работ. Об этом УНИАН сообщил пресс-центр ведомства.

В частности, приняты меры по оздоровлению путевого хозяйства: по сравнению с планом на железных дорогах Украины к зиме уже готово 79,71% путей, модернизировано - 79,29%, капитально отремонтировано - 76,81%, средним ремонтом отремонтировано - 92,91%, комплексно-оздоровленным - 71,93% путей.

Кроме того, подготовлено 77,12% снегоочистительной и снегоуборочной техники. Проведен ремонт оборудования стрелочных переводов - 93,15% от плана. При этом 89,98% стрелочных переводов оборудованы пневмообдувкой для уборки сухого снега, 90,63% стрелочных переводов оборудованы электрообогревом.

Также продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду производственных зданий и сооружений "Укрзализныци", в частности, произведен ремонт и утепление дверей и окон, ремонт кровли, ремонт и наладка систем отопления помещений и пр.

Энергетическое хозяйство готово к зиме на 90,94%: произведен ремонт котельных установок, ремонт и наладка тепловых сетей, паропроводов, электрических сетей, систем водоснабжения и канализации.