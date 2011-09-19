В Каневе открыта вертолетная площадка с пассажирским терминалом

В Каневе начала работать вертолетная площадка с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час с подъездной дорогой.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, торжественное открытие вертолетной площадки состоялось сегодня при участии вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея ТУЛУБА и председателя Черкасского областного совета Валерия ЧЕРНЯКА.

Как отмечают в министерстве, объект расположен недалеко от Шевченковского национального заповедника, что позволит ему принимать официальные делегации из других государств, туристические группы для ознакомления с достопримечательностями украинского национального и мирового историко-культурного наследия, историей Тарасовой (Чернечьей) горы и т.п. Кроме того, открытие вертолетной площадки улучшит развитие транспортной инфраструктуры Черкасской области и Украины в целом.

В состав вертолетной площадки входят, в частности, посадочная площадка, одноэтажный пассажирский терминал, контрольно-пропускной пункт, места для остановки автотранспорта и пр.

Пассажирский терминал - это два разновысоких прямоугольных объекта, которые пересекают друг друга. В первом сосредоточены все функциональные зоны: зал ожидания, конференц-зал на 30 мест, комнаты отдыха, охраны, переводчиков, обслуживающего персонала, бытовые помещения. Второй - «проходной» объект - соединяет въезд на территорию объекта с посадочной площадкой.

Справка УНИАН. Строительство объекта началось в начале марта 2011 года. Площадь участка под строительство составляет 8,5 га.

ООО "Завод Мастер-Профи Украина" (Днепропетровск) было выбрано по процедуре закупки у одного участника для строительства вертолетной площадки с пассажирским терминалом и подъездной дорогой в с. Пекари Каневского района Черкасской области.

"Завод Мастер-Профи Украина" является одним из трех генподрядчиков, задействованных в реконструкции НСК «Олимпийский».