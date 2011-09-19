По вине водителей произошло 2 ДТП на ж/д переездах, одно - со смертельным исходом

Водители продолжают выезжать на переезды при запретных сигналах и травмироваться.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства, в течение последних трех дней произошло два ДТП на железнодорожных переездах, одно из которых - со смертельным исходом.

В частности, 17 сентября на переезде станции Долинская (Одесская железная дорога) водитель мопеда "Pioner", при запрещающем показании переездной светофорной сигнализации и закрытом шлагбауме, объехал его и выехал на переезд. В результате произошло столкновение с грузовым поездом, водитель мопеда погиб.

19 сентября на 107 км перегона Янтарь-Галич (Львовская железная дорога), несмотря на запрещающие показания дорожных светофоров, звуковую и световую сигнализацию, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106 выехал на переезд без дежурного. В результате произошло столкновение с грузовым поездом, водитель «легковушки» получил травмы. При этом грузовой поезд был задержан на 20 мин., на столько же задержан поезд № 605 сообщением Рахов-Львов.

Железнодорожники в очередной раз предостерегают водителей от необдуманных поступков, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям, и просят строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе правила проезда железнодорожных переездов.

Как сообщал УНИАН, за восемь месяцев 2011 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 46 транспортных происшествий, что на 38,7% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. В частности, 37 случаев произошло на переездах и 9 - на путях вне переездов.

Все ДТП на железнодорожных переездах произошли из-за выезда автотранспорта на рельсы, несмотря на запрещающие сигналы звуковой и световой сигнализации. Ни в одном из случаев вины железнодорожников в ДТП не было.