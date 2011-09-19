Сегодня, 19 сентября 2011 года, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ открыл туристический центр «Авто-Река» в Каневе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Туристический центр «Авто-Река» с терминалом и причалом расположен на пути следования туристических групп. Это двухэтажное отдельно стоящее здание. Предполагается, что туристический центр завершит архитектурный ансамбль Привокзальной площади Канева и будет символизировать ворота города.

На первом этаже терминала расположены зал ожидания, кассы продажи билетов, комнаты администратора и дежурного по вокзалу со справочным бюро, автоматическая камера хранения, помещения охраны, магазин непродовольственных товаров, аптечный киоск, пункт милиции и перронных контролеров, технические помещения, санитарные узлы, помещения для курения. На втором этаже - заведение быстрого питания, диспетчерская, экскурсионное бюро, комнаты для туристов, пассажиров с детьми и персонала.

Добраться речным транспортом из Канева в Черкассы можно будет начиная уже с сегодняшнего дня, в Киев - с начала весенней навигации.

«Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с владельцами всех судоходных компаний, чтобы привлечь их на этот туристический маршрут. Поэтому с 30 апреля будет открыто регулярное движение речным транспортом между Киевом и Каневом », - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. Учитывая, что туристический центр будет служить пересадочным пунктом с автотранспорта на речной и обратно, Министерство инфраструктуры Украины совместно с Черкасской областной государственной администрацией разрабатывают новые маршруты автотранспортного сообщения в Канев со всей Украины.

«К Евро-2012 мы соединим туристический центр Черкащины новыми маршрутами с городами всей Украины», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Справка УНИАН. Строительство туристического центра «Авто-Река» началось в марте 2011 года на средства государственной поддержки. В январе 2011 г. ООО «Дольник и К» (Днепропетровск) по процедуре закупки у одного участника выбран для работ по проектированию туристического центра «Авто-Река» с терминалом и реконструкцией речного причала в г. Канев Черкасской области.