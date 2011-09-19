В Черкасской области объем перевозок вырос на 17%

В январе-августе 2011 г. предприятиями транспорта Черкасской области перевезено 7935,6 тыс. т грузов, что на 17,2% больше объемов января-августа 2010 г. Услугами пассажирского транспорта в Черкасской области в январе-августе 2011 г. воспользовались 93,6 млн. пассажиров, что на 17,1% больше объемов января-августа 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, грузооборот увеличился на 13,7% и составлял 6785 млн. т/км.

Железнодорожным транспортом в январе-августе 2011 г. отправлено 4826,4 тыс. т грузов и выполнен грузооборот 5924,5 млн. т/км, что соответственно на 13,1% и на 13,3% больше, чем за январь-август 2010 г. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: лома черных металлов - на 54,6%, лесных грузов - на 29,4%, строительных грузов - на 23,2%, зерна и продуктов помола - на 8%, химических и минеральных удобрений - на 6,2%. Сократилось отправление нефти и нефтепродуктов - на 24,4%, угля - на 61%, черных металлов - на 98%. Среднесуточная разгрузка вагонов увеличилась на 2,7% и составляла 190 вагонов через сутки. По сравнению с январем-августом 2010 г. среднесуточная производительность локомотива выросла на 2,5%, а производительность вагона - на 13,6%.

Автомобильным транспортом перевезено 3090,2 тыс. т грузов и выполнен грузооборот в объеме 839,2 млн. т/км, что соответственно на 24,9% и на 16,8% больше объемов января-августа 2010 г. Перевозка грузов автотранспортом физических лиц-предпринимателей возросла на 43,9% и составляла 1661,9 тыс. т.

Речным транспортом в январе-августе 2011 г. перевезено 19 тыс. т грузов заграничного соединения, что на 30,7% меньше объемов января-августа 2010 г. Выполненный грузооборот составляет 21271,6 тыс. т/км, что на 30,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. В портах переработано 2 тыс. т грузов, что составляет 14,4% от обработанных грузов в январе-августе 2010 г. Обработано 1 судно, что составляет 11,1% от соответствующего периода прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-августе в Черкасской области 2011 г. воспользовались 93,6 млн. пассажиров, что на 17,1% больше объемов января-августа 2010 г. Пассажирооборот составлял 2405,7 млн. пасс./км - на 7,1% больше объемов января-августа 2010 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 3928,4 тыс. пассажиров и выполнена при этом пассажирская работа 1512,4 млн. пасс./км, что соответственно на 1,6% и на 4,1% больше объемов января-августа 2010 г. В пригородном соединении отправлено 3107,3 тыс. пассажиров, что на 2,2% меньше объемов января-августа 2010 г.

Автомобильным транспортом воспользовались 60,3 млн. пассажиров, выполненная при этом пассажирская работа составляет 726,2 млн. пасс./км, что соответственно на 0,1% и на 3,3% больше объемов января-августа 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей сократилась на 2,4% и составляла 14,5 млн. пассажиров.

Электротранспортом перевезено 29,3 млн. пассажиров, что на 13,5 млн. пассажиров, или на 85,8%, больше объемов января-августа 2010 г. Объемы выполненных платных перевозок составляли 6 млн. человек, или 20,3% от общих перевозок. Пассажирооборот увеличился на 85,8% и составлял 167,1 млн. пасс./км.