Подготовка Львова к Евро-2012 проходит по графику - Цимбалюк

Подготовка Львова к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года проходит в соответствии с графиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК во время выездного рабочего совещания по вопросам подготовки к Евро-2012.

М.ЦИМБАЛЮК ознакомился с ходом строительства нового пассажирского аэровокзала Международного аэропорта «Львов», реконструкции взлетно-посадочной полосы, а также с ходом строительства стадиона.

«Сегодня мы провели очередное рабочее совещание, во время которого обсудили все рабочие вопросы, которые касаются темпов строительства аэровокзала, взлетно-посадочной полосы и основного объекта – нового стадиона. Все работы проводятся в соответствии с графиками и своевременно будут завершены, а объекты своевременно будут сданы в эксплуатацию», - сообщил М.ЦИМБАЛЮК.

Председатель облгосадминистрации также сообщил, что на стадион уже подведено газоснабжение, а также осуществляются другие необходимы работы.

М.ЦИМБАЛЮК подчеркнул, что государство своевременно обеспечивает необходимое финансирование, а для завершения строительных работ нужна консолидация усилий всех структур и органов власти. Также к этому процессу уже подключены и правоохранительные органы, поскольку начат процесс подготовки к сдаче объектов в эксплуатацию.

Львовский губернатор отметил, что основная задача, стоящая сегодня перед генеральным подрядчиком и субподрядчиками, – это благоустройство территории вокруг стадиона, строительство уменьшенного кольца транспортной развязки и тому подобное. «Благоустройство нужно провести надлежащим образом, чтобы, как метко было сказано сегодня во время совещания, не было мусорника вокруг стадиона, а поэтому есть работа для всех», - сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Председатель облгосадминистрации отметил, что стадион во Львове строится высокими темпами. Также он добавил, что первый матч на львовской арене, запланированный на 15 ноября, продемонстрирует, какие места на стадионе, возможно, нужно будет доделать.

М.ЦИМБАЛЮК также отметил, что аэровокзал и взлетно-посадочная полоса аэропорта «Львов» также своевременно будут сданы в эксплуатацию – до 25 декабря 2011 года.