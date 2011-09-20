В ВР создано межфракционное объединение «За безопасность дорожного движения»

В Верховной Раде Украины создано межфракционное объединение «За безопасность дорожного движения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что в это объединение вошли 12 народных депутатов, а руководителем его избран Виктор ШВЕЦ (фракция «БЮТ-Батькивщина»).