В ВР создано межфракционное объединение «За безопасность дорожного движения»
10:25, 20 сентября 2011Транспорт/Связь
0
В Верховной Раде Украины создано межфракционное объединение «За безопасность дорожного движения».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
Он отметил, что в это объединение вошли 12 народных депутатов, а руководителем его избран Виктор ШВЕЦ (фракция «БЮТ-Батькивщина»).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter