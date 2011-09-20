Переход между станциями метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» отремонтируют весной

Переход между станциями метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» в Киеве отремонтируют весной.

Об этом сказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время прямого эфира на ТРК «Киев», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Безусловно, нам хочется должным образом подготовиться к принятию гостей. Особенно это касается центра города, ведь Крещатик – место фан-зоны, в которой разместятся 80-100 тысяч людей. На домах будут установлены экраны, на которых будут транслировать матчи Евро 2012», – сказал А.ПОПОВ.

Также он отметил, что работы по благоустройству центральной части города ведутся уже сейчас.