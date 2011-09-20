«Укрзализныця» сохраняет ограничения погрузки в направлении РФ

«Укрзализныця» вынуждена сохранить ограничения нагрузки грузов в направлении России из-за постоянных задержек возврата украинских вагонов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на сегодня средний срок оборота российского или белорусского вагона в Украине составляет 7-8 суток, при этом украинские вагоны, в среднем, остаются за границей 20-30 суток, а иногда и по несколько месяцев.

«Есть вопросы к «Укрзализныце», почему мы ограничиваем нагрузки за пределы Украины, почему не обеспечиваем в полной мере наши предприятия, работающие на экспорт? Но мы в первую очередь обеспечиваем нагрузки там, где можем контролировать наш подвижной состав, кроме того, в Украине ведутся масштабные строительные работы в связи с подготовкой к Евро-2012, есть свой экспорт на порты, на западные погранпереходы. Парк вагонов, которые выходят за границы Украины, нами не регулируется. Он становится общим и наши коллеги из стран СНГ используют его, пока он остается в рабочем состоянии», - сообщил в интервью журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

Согласно сообщению, украинские железнодорожники провели несколько совещаний с белорусскими коллегами и договорились, что они будут возвращать подвижной состав вовремя, поэтому частично нагрузка на Белоруссию возобновилась. С Российской Федерацией вопрос является более сложным, отмечают в ведомстве. «Российские операторские компании не хотят предоставлять свои приватизированные вагоны под попутные грузы и забирать их на Россию, а у нас нет возможности удовлетворить всех», - отметил П.НАУМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, весной т.г. «Укрзализныця» ввела ограничение погрузки щебня в полувагоны назначением за пределы Украины, а также объявила срочный возврат находящихся вне страны полувагонов. Тогда ведомство вело переговоры с Первой грузовой компанией и Второй грузовой компанией (РФ) с тем, чтобы они предоставляли свои вагоны под погрузку, которые зачастую возвращались из Украины порожними.

Тогда в «Укрзализныце» отмечали, что пока будут расти перевозки внутри Украины, отправку дефицитного подвижного состава за пределы Украины будут ограничивать для удовлетворения всех заявок отечественных грузоотправителей.