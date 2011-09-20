В октябре откроется регулярный авиарейс «Винница-Краков-Варшава»

Винницкая областная государственная администрация, Винницкий областной совет, Винницкий городской совет и польская авиакомпания EuroLOT сегодня подписали меморандум об открытии регулярного авиарейса «Винница-Краков-Варшава».

Как передает корреспондент УНИАН, Меморандумом предусмотрено, что первый вылет авиарейса «Винница-Краков-Варшава» состоится 22 октября 2011 года.

Также предусмотрено, что EuroLOT будет осуществлять чартерные авиасообщения между Винницей, Краковом и Варшавой два раза в неделю.

Мер Винницы Владимир ГРОЙСМАН считает, что открытие авиарейса "Винница-Краков-Варшава" является одним из самых оптимальных направлений, которое сформирует регулярный пассажиропоток и позволит жителям Винницкой области попасть в 42 страны мира. «Ожидаемая стоимость билетов на авиарейс «Винница-Краков-Варшава» не будет превышать стоимости железнодорожного билета между Винницей и Краковом, в то же время, данное авиасообщение позволит сэкономить время, что даст свой позитивный эффект», - сказал мер Винницы.

По информации Генерального консульства республики Польша в Виннице, более тысячи украинских граждан еженедельно получают в Виннице визы для поездок в Польшу, что составляет значительный потенциальный рынок авиаперевозок.

Председатель правления компании EuroLOT Мариуш ДАБРОВСКИЙ уверен, что также много поляков изъявят желание посетить Винниччину. «Хотя мое пребывание в Виннице было коротким, могу сказать, что в Виннице есть что посмотреть и я, скорее всего, сам воспользуюсь первым авиарейсом для того, что бы снова побывать в Виннице», - сказал М.ДАБРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Из Винницкого аэропорта в июне 2011 года открыты чартерные авиарейсы «Винница - Черногория» (аэропорт Тиват).

Справка УНИАН. Авиакомпания EuroLOT является дочерним предприятием государственной компании LOT Polish Airlines (Польша) и занимается пассажирскими авиаперевозками средней и короткой дальности в Европе. EuroLOT владеет флотом из 17 самолетов: 14 самолетов марки ATR42 и ATR72 (вместимостью от 40 до 75 пассажиров), а также 3 самолета Embraer 175 (до 90 пассажиров).