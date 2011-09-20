ЮЗЖД за 8 месяцев оштрафовала нарушителей за хождение по путям на свыше 28 тыс. грн.

За 8 месяцев текущего года за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах военизированной охраной Юго-Западной железной дороги задержано 909 человек, с которых взыскан штраф на общую сумму 28 тыс. 859 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, в августе 2011 года за хождение по путям задержаны 107 человек. Все нарушители были оштрафованы на общую сумму 3 тыс. 682 грн.

ЮЗЖД обращается к гражданам с просьбой ради их собственной безопасности переходить железнодорожные пути только в специально установленных местах.