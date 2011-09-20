ВР вносит изменения в законы о наложении ареста на морские суда

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно наложения ареста на морские суда», внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 358 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. Ими предусмотрено, что дела по спорам, которые следуют из морского требования, рассматриваются судом по местонахождению морского порта Украины, в котором находится судно, в отношении которого должно быть осуществлено обеспечение морского требования.

Также предусмотрено внести изменения в гражданско-процессуальный кодекс Украины, которыми предусмотреть, что иски о возмещении убытков, нанесенных столкновением судов, а также о взыскании сумм вознаграждения за спасение на море и по другим морским требованиям могут предъявляться также по местонахождению судна ответчика или порта регистрации судна.

Кроме того, предусматривается, что иски по спорам, которые следуют из морского требования, рассматриваются судом по местонахождению морского порта Украины, в котором находится судно, в отношении которого должно быть осуществлено обеспечение морского требования.

Этот закон, в случае его принятия, вступит в силу с даты вступления в силу для Украины Международной конвенции по унификации некоторых правил относительно наложения ареста на морские суда.