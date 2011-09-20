В Черниговской области грузовые перевозки увеличились, пассажирские - снизились

В Черниговской области в январе-августе этого года объем грузовых перевозок увеличился на 2,6%, пассажирских перевозок – уменьшился на 16,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузовой транспорт области в январе-августе этого года доставил заказчикам 1 594,5 тыс. т грузов, что на 2,6% больше уровня января-августа 2010 года. Грузооборот вырос на 4,8% и составлял 739 млн. т/км. Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 1 558,3 тыс. т грузов, грузооборот выполнили в объеме 738,7 млн. т/км. Это, соответственно, на 8,3% и 14,6% больше, чем в январе-августе прошлого года. Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненного частными предпринимателями области, составляла, соответственно, 76,7% и 86,4% от общего объема.

Пассажирский транспорт области на протяжении января-августа перевез 69,1 млн. пассажиров, что составляет 83,3% от уровня января-августа 2010 года. Пассажирооборот выполнен в объеме 604 млн. пасс./км (88,7%). Пассажирский автотранспорт, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевез 46,8 млн. пассажиров (81,6% к январю-августу 2010 года). Объем выполненного пассажирооборота составлял 503,4 млн. пасс./км (89,1%). Услугами автотранспортных предприятий воспользовались 27,7 млн. пассажиров (67% к январю-августу прошлого года). Объем выполненного пассажирооборота сократился на 24,6% и составлял 266,6 млн. пасс./км.

Объемы пассажирских перевозок и пассажирооборота, выполненные автотранспортом физических лиц-предпринимателей, выросли на 19,3% и 12% соответственно. Их доля в общем объеме перевозок составляла 40,7%, выполненном пассажирообороте – 47%. Объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусным транспортом, сократился на 12,8%, в т.ч. с платным проездом – на 10,8%.