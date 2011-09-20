ГАИ разъяснила упрощенную процедуру обмена удостоверения водителя

Сегодня для замены водительского удостоверения в подразделения РЭО необходимо подать паспорт, карточку водителя и медицинскую справку. Сам обмен водительского удостоверения будет длиться 15-30 минут.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления ГАИ МВД относительно вступления в силу с сентября этого года Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами» № 922 от 31 августа 2011 года, которым предусмотрено упрощение порядка обмена удостоверений водителя.

Согласно нормативно-правовому акту обмен удостоверения водителя осуществляется без сдачи экзаменов и независимо от срока, на протяжении которого лицо не управляло транспортным средством. До принятия постановления лица, которые на протяжении последних 12 месяцев не управляли транспортными средствами, могли обменять удостоверение водителя только после сдачи теоретического и практического экзаменов.

Как отмечают в ГАИ, принятие этого документа дало возможность не только упростить порядок обмена удостоверений водителя, но и улучшить процесс обслуживания граждан.