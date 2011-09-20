Объем доходов от услуг ШПД в Интернет вырос на 19%

Объем доходов от услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в Украине во втором квартале 2011 года вырос на 19% и составил 1,275 млрд. грн.

Об этом говорится в результатах исследования компании iKS-Consulting, предоставленных УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, в Украине по состоянию на 30 июня 2011 года общее количество абонентов широкополосного доступа (частных и корпоративных) составило около 5,3 миллиона, из которых 4,6 миллиона – домашние пользователи, что на 43% больше, чем на конец ІІ квартала 2010 года.

На 30 июня 2011 года уровень проникновения ШПД в Украине достиг 26% от общей численности домохозяйств; рост показателя за второй квартал 2011 года составил 1 п.п.

Лидером по абонентской базе по итогам ІІ квартала 2011 года являлся «Укртелеком», чья абонентская база составила 1,215 млн. абонентов. Остальные игроки рынка значительно уступают лидеру по этому показателю.

Так, у находящейся на втором месте компании ВОЛЯ насчитывалось 442 тыс. абонентов, у занявшего третью позицию «Киевстара» в рейтинге iKS-Consulting, насчитывалось 306 тыс.

Более ста тысяч абонентов имели компании «Триолан» (180 тыс. абонентов ШПД), ТГ Vega (135 тыс.) и Датагруп (104,5 тыс.). Остальные компании в первой десятке рейтинга по числу абонентов расположились в следующем порядке: «ТЕНЕТ» (75 тыс. абонентов ШПД), Airbites (67,4 тыс.), FREENET (64,3 тыс.), «Фрегат» (51,1 тыс.).

В рейтинге крупнейших игроков рынка ШПД по объему абонбазы в течение 2 квартала 2011 года изменений не произошло – все компании сохранили свои позиции по сравнению с І кварталом 2011 года.