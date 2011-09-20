«МТС Украина» подписала с Минздравом меморандум о телемедицинской сети

Оператор мобильной связи «МТС Украина» подписал Меморандум о взаимопонимании относительно дальнейшего развития национальной телемедицинской сети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Меморандум предусматривает объединение существующих инициатив в области телемедицины со стороны Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, компании «МТС Украина», Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и энергетической компании ДТЭК, входящей в состав компании СКМ.

Создание в Украине национальной телемедицинской сети началось в 2009 году, когда компания «МТС Украина» при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Представительства ООН в Украине начала реализацию проекта «Мобильная медицина». Целью проекта является повышение доступности высокоспециализированной медицинской помощи для жителей областных центров и жителей отдаленных населенных пунктов Украины с помощью телекоммуникационных технологий.

На сегодня в рамках первого этапа проекта «Мобильная медицина» «МТС Украина» выделила средства и построила ядро национальной телемедицинской сети, объединяющей Минздрав, Государственный клинический научно-практический центр телемедицины в Киеве, Донецкую и Закарпатскую (г . Ужгород) областные больницы, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова и Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко (г. Симферополь). В данный момент построенная сеть используется в рабочем режиме.

До конца 2011 года планируется присоединить к сети 9 медицинских заведений Киева, Львова, Ривне, Ивано-Франковской области, Донецка и Донецкой области.

В проекте «Мобильная медицина» больницы получают полностью готовое решение «под ключ»: Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», компания ДТЭК и компания «МТС Украина» берут на себя работы по проектированию сети, коммутации и строительству «последней мили» к каждой из узловых точек, а также дальнейшее обслуживание сети. Вместе с этим, медицинские учреждения обеспечиваются необходимым оборудованием для организации ВКС (видеоконференцсвязь), компьютерной техникой, специальным программным обеспечением для передачи медицинских данных.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,73 млн. абонентов. Выручка за 2010 год составила 8,5 млрд. гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).