На украинско-польской границе проходит тренинг пограничных и таможенных служб к Евро-2012

Сегодня в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Рава-Русская – Гребенное» (в польской части) начался тренинг польских и украинских пограничных и таможенных служб. Он проходит в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни.

Тренинг проходит в форме практических учений для оценки введения контроля в одном месте (на территории Республики Польши) для обмена опытом, который имеет целью повышение уровня выполнения служебных обязанностей и ознакомления с техническими и другими средствами, которые обе стороны будут использовать во время контроля.

Реализация практических учений позволит разработать соответствующую систему оптимизации технологии контроля (максимально сократить время, упростить формальности), оценить возможности инфраструктуры и технологии контроля, а также определить сильные и слабые стороны работы. Опыт, полученный в результате учений, позволит обеспечить соответствующие условия для осуществления надлежащего контроля во время чемпионата.

Тренинг проводится в течение суток на базе существующей инфраструктуры пункта пропуска «Рава-Русская – Гребенное» на всех полосах легкового движения в обоих направлениях (въезд/выезд) непрерывно. Впоследствии такие тренинги состоятся и в других пунктах пропуска на украинско-польском участке границы.