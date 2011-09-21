К своему 20-летию «Укрзализныця» вводит специальную рубрику на официальном веб-сайте

Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) 14 декабря 2011 г. исполнится 20 лет со дня создания (согласно постановлению Кабмина № 356).

Как сообщил УНИАН пресс-центр ведомства, к этой дате на официальном web-сайте открыта тематическая рубрика "20 лет Укрзализныце".

Все желающие могут ознакомиться с фактами, событиями, воспоминаниями специалистов и ветеранов отрасли, историями создания главных управлений «Укрзализныци» на сайте ведомства по ссылке: http://www.uz.gov.ua/index.php?f=Doc.View&p=UZ20years, в отраслевой газете "Магистраль" по ссылке: http://www.magistral-uz.com.ua/articles/do-20-richchja-ukrzaliznici/, в телепрограмме "Магистраль" на Первом национальном канале (по пятницам после 17:00), на радио "Эра-FM" (вторник, четверг 07.37), на радио УР-1 «Взгляд из купе» (среда, 9.15), в еженедельном выпуске «УНИАН-транспорт» по ссылке: http://economics.unian.net/rus/publist_30.html.

Кроме того, в материалах, посвященных 20-летию создания государственного органа управления целостным производственным имущественным комплексом железнодорожного транспорта Украины, можно будет узнать о настоящем «Укрзализныци», перспективах ее развития в условиях реформирования отрасли. Информация постоянно обновляется.