Китай презентует «Укрзализныце» электровозы. Ведомство рассмотрит предложения...

Ряд мощных китайских компаний-производителей электровозов представят свою продукцию, приобретение которой может заинтересовать «Укрзализныцю».

Как сообщает УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», встреча с генеральным директором «Укрзализныци» Владимиром КОЗАКОМ состоится в ближайшее время по просьбе китайской стороны.

В частности, представители КНР готовы представить свою технику, полную техническую документацию и эксплуатационные отзывы. Китайские партнеры также выразили готовность к обсуждению предложений по источникам финансирования продукции. «Китайская Народная Республика имеет достаточно ресурсов для кредитования подобного рода сделок. Выход на рынок Украины - бесспорный приоритет для Китая. А курс на техническое перевооружение железнодорожной отрасли и кардинальную замену устаревшего парка локомотивов, который проводит нынешнее руководство «Укрзализныци», гарантирует долгое и взаимовыгодное сотрудничество», - заявили представители китайских производителей.

Со своей стороны генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК отметил, что ведомство сейчас серьезно обсуждает возможности сотрудничества с мощными мировыми производителями транспортного машиностроения. «С большой заинтересованностью получим и проанализируем предложения китайских производителей», - сказал он.

Справка УНИАН. Китайские производители транспортного машиностроения имеют опыт работы со странами СНГ, в частности с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и др. Казахстан стал первой страной, которая успешно испытала китайскую технику в рамках договора с Чжу-Чжоусской электровозостроительной компанией (Zhuzhou Electric Locomotive Works). Новая техника должна заменить электровозы ВЛ 80, произведенные еще в СССР. Беларусь сотрудничает с Датунским электровозостроительным заводом.

Конструктивная скорость китайских моделей - до 200 км/час. Китай комплектует свои машины двигателями известных европейских производителей, среди которых Alstom, Siemens и другие.