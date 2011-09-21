Крупное ДТП в Крыму: пострадали 12 человек

В Крыму в результате столкновения два микроавтобусов и грузовика пострадали 12 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы крымского управления МЧС, авария произошла во второй половине дня 20 сентября в районе симферопольского села Заречное.

«По предварительным данным, виновником аварии стал водитель маршрутки "Мерседес", который не остановился перед пешеходным переходом и на скорости влетел в грузовик "Вольво", стоящий впереди. Тот в свою очередь пододвинул "Богдан", водитель которого пропускал пешеходов», - говорится в пресс-релизе.

«Мерседес» выполнял нерегулярные перевозки. В момент аварии в микроавтобусе находились 14 пассажиров и водитель, 4 пассажира (по данным ГАИ - три россиянки и украинка, по данным МЧС - четыре россиянки) госпитализированы, еще 8 получили незначительные травмы.