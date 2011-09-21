КГГА уверяет - с начала 2012 года проезд в транспорте дорожать не будет

Киевская городская государственная администрации не планирует повышения тарифов на проезд в городском общественном транспорте с началом нового бюджетного года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ, комментируя обсуждение на расширенной коллегии КГГА вопроса об убыточности коммунальных транспортных предприятий, что в том числе связано с действующими тарифами на перевозку пассажиров.

“Мы не планируем повышения. Речь шла о том, что есть определенная себестоимость проезда, например у метрополитена – 2 грн. 40 коп. сегодня, но тариф у нас другой. Речь идет о том, что на уровне города нужно утвердить эту себестоимость и эти 40 коп., которые мы не доплачиваем, когда продаем билет, из бюджета давать предприятию. Тогда оно не будет убыточным, у него будет баланс ресурса. Сейчас такого не происходит”, - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, сейчас стоит задача определить источник компенсации этой разницы между себестоимостью проезда и тарифом. Что касается конкретной суммы компенсации предприятиям, А.ПОПОВ сказал, что пока рано об этом говорить, потому что нужно считать.

Как сообщалось на заседании коллегии КГГА, убытки КП “Киевский метрополитен” за период первого полугодия этого года составляют 123 млн. грн., КП “Киевпасстранс” – около 80 млн. грн.

“Киевпасстранс” например, мы, принимая бюджет, не определили источник финансирования тех же льготных категорий проезда, а там значительно большие суммы, чем выделило правительство, поэтому мы каждый месяц вынуждены или сами, или вместе с правительством изыскивать возможности, как добавить дополнительные ресурсы. И постоянно имеем проблему на грани фола по выплате заработной платы. Такого для нормальной стабильной работы не должно быть”, - подчеркнул руководитель КГГА.