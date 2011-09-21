На ЛЖД проводят комиссионное обследование переездов

До 28 октября 2011 года сотрудники Львовской железной дороги будут проводить комиссионное обследование переездов.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, такие обзоры железнодорожники проводят ежегодно совместно со специалистами Государственной автомобильной инспекции, дорожно-эксплуатационных организаций, областных автодоров, Глававтотрансинспекции.

Комиссионные группы из структурных подразделений Львовской железной дороги (дистанции пути, электроснабжения, сигнализации и связи, защитных лесонасаждений) с участием участковых ревизоров по безопасности движения поездов обследуют 718 железнодорожных переездов с автобусным движением. Всего на железной дороге на сегодняшний день эксплуатируют 1691 переезд общего пользования.