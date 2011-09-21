В Полтавской области грузоперевозки выросли на 5%, пассажирские - уменьшились на 7,6%

В Полтавской области за январь-август 2011 года грузоперевозки увеличились на 4,9% - до 17 188,0 тыс. т грузов, а пассажирские - уменьшились на 7,6%, до 75,2 млн. пассажиров

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

По их данным, грузооборот уменьшился на 4,5% и составил 4891,9 млн. т/км. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 5,6%, автомобильного - увеличился на 2,2%.

Железнодорожным транспортом за январь-август 2011г. отправлено грузов на 6,0% больше, чем за январь-август 2010 г. По группам грузов отправка строительных материалов увеличилась на 34,5%, лома черных металлов - на 29,3%, лесных грузов - на 15,1%, руды железной и марганцевой  на 5,2%. Вместе с тем, отправка черных металлов уменьшилась на 28,0%, зерна и продуктов перемола - на 17,7%, каменного угля  на 16,0%, нефти и нефтепродуктов - на 15,9%.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами - предпринимателями) за январь-август 2011 г. перевезено 2734,1 тыс. т грузов, что на 1,4% меньше, чем за январь-август 2010 г., и выполнен грузооборот в объеме 815,4 млн. т/км - на 2,2% больше.

За январь-август 2011 г. пассажирским транспортом перевезено 75,2 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 1942,3 млн. пасс./км, что составляет соответственно 92,4% и 86,4% от объемов января-августа 2010 г.

Железнодорожным транспортом за январь-август 2011 г. отправлено 10,6 млн. пассажиров, что на 0,9% меньше, чем за январь-август 2010 г.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами - предпринимателями) воспользовались 41,7 млн. пассажиров, что на 15,5% меньше, чем за январь-август 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,8%.

За январь-август 2011 г. городским электротранспортом (троллейбус) перевезено 22,9 млн. пассажиров, что на 7,3% больше по сравнению с январем-августом 2010 г.