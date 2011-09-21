Доходы предприятий отрасли связи выросли на 1,8%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-августе 2011 года выросли на 1,8% по сравнению с январем-августом 2010 года и составили 32 млрд. 989,9 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 12 млрд. 117,3 млн. грн., что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-августе 2011 года являются операторы сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-августе 2011 года составили 20 млрд. 327,3 млн. грн. (рост на 1,2%), из них 6 млрд. 331,7 млн. грн. получены от услуг сотовой мобильной связи, оказанных населению (рост – 5,8%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от услуг по результатам января-августа 2011 года вырос на 15,3% и составил 3 млрд. 99,5 млн. грн., из них 1 млрд. 736,1 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 21,3%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 2 млрд. 791,1 млн. грн. (рост – 15,9%), из них 1 млрд. 732,4 млн. грн. – населению (рост – 21,4%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 2 млрд. 852,3 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-августе 2011 года составил 2 млрд. 753 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 808,6 млн. грн.), что на 1,8% меньше (для населения – меньше на 0,8%), чем за аналогичный период 2010 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи в январе-августе 2011 года составил 199,3 млн. грн. (из них населению – 176,8 млн. грн.), что на 0,9% больше (для населения - больше на 0,9%), чем за январь-август 2010 года.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-августе 2011 года составил 2 млрд. 386,3 млн. грн. (из них 624,8 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-августе 2011 года снизился на 10% (от услуг населению – падение на 45,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-августе 2011 года вырос по сравнению с доходом в январе-августе 2010 года на 6% и составил 1 млрд. 983,1 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 368,9 млн. грн. (рост на 3,9%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-августе 2011 года составил 1 млрд. 366,8 млн. грн., что на 8,2% превысило показатель за аналогичный период 2010 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 969,2 млн. грн. (из них населению – 948,5 млн. грн.), что на 8,2% больше, чем за январь-август 2010 года.