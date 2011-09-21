Количество абонентов мобильной связи "Укртелекома" выросло до 667 тыс.

Количество абонентов мобильной связи "Укртелекома" в августе 2011 года выросло на 25 тыс. и по состоянию на 1 сентября 2011 года составило 667,5 тыс. абонентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «эти результаты подтверждают правильность избранной компанией стратегии»: два последних месяца, после тщательной проверки абонентской базы и исключения из нее неактивных пользователей, наблюдается нарастающее увеличение количества абонентов.

В то же время структура абонентской базы компании остается неизменной – около 60% составляют контрактные абоненты. Благодаря тому, что абонентская база мобильной связи "Укртелекома" сегодня является на 100% активной, в августе среднемесячный доход от одного абонента (ARPU) составил 57,3 грн. для контрактных абонентов и 43,8 грн. в целом по базе.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1 полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 170 физическим и юридическим лицам.