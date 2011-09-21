Во втором квартале украинский рынок систем хранения данных сократился

Согласно оценкам аналитической компании IDC, во втором квартале 2011 г. поставки внешних дисковых систем хранения данных (далее СХД) составили 7.28 млн. долл. в ценах конечных пользователей, что на 23.4% меньше, чем в аналогичном квартале 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в IDC.

В то же время, по итогам первого полугодия 2011 г., благодаря сильному первому кварталу, падение объемов поставок составило менее 1% (финансовые результаты по первому полугодию не приводятся – УНИАН).

Лидером во втором квартале 2011 года по поставкам СХД стала Hitachi Data Systems с долей рынка в 38,4%, за ней следуют IBM, HP и EMC, имеющие доли рынка соответственно 17,2, 15,9 и 14,8%.

Отсутствие роста рынка СХД в первом полугодии, как считают в IDC, в значительной степени объясняется внешними причинами – неуверенностью крупных заказчиков в ближайших перспективах мирового финансового рынка и мирового спроса на продукцию экспортных отраслей украинской экономики. Тем не менее, по мнению ведущего аналитика киевского офиса IDC по серверам и системам хранения Андрея ГОЛОВНЫХ, во втором полугодии можно ожидать небольшого роста рынка СХД в денежном выражении, поскольку отложенный спрос на системы хранения данных класса high-end в Украине по-прежнему существует, а объемы данных в крупных компаниях будут расти вне зависимости от состояния мировой и украинской экономики. Помешать восстановлению рынка могут лишь финансовые катаклизмы, сравнимые с событиями осени 2008 г.

Как отметили в компании, в сегменте недорогих СХД рост поставок наблюдается уже сейчас – об этом свидетельствует 25-процентное увеличение количества систем, поставленных в Украину в первом полугодии 2011 г. Одна из причин такого роста – широкое использование серверной виртуализации для повышения доступности данных и сервисов в малом и среднем бизнесе, а также в филиалах и региональных офисах больших компаний и организаций.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. С 1990 г. IDC предоставляет важнейшую информацию о рынках информационных технологий и телекоммуникаций в Центральной и Восточной Европе.