«Укринбанк» предоставит «Донецкому облавтодору» кредит на 5 млн. грн.

ДП «Донецкий облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» отобрал ПАО «Укринбанк» для предоставления кредита на сумму 5 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта предложения — 16 сентября 2011 года, кредит планируется предоставить под 16% годовых. Конечный срок подписания кредитного договора — 15 октября 2011 года.

Справка УНИАН. АО «Укринбанк» работает на рынке с 1989 года.

Активы банка на 1 июля составили 2,876 млрд. грн., обязательства – 2,344 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,14 млрд. грн., собственный капитал – 532,241 млн. грн., уставный капитал - 305 млн. грн.

«Укринбанк» в I полугодии 2011 г. получил 2,7 млн. грн. прибыли против 44,95 млн. грн. убытка годом ранее.

На 1 июля 2011 г. у банка не было акционеров, владеющих более 10% его акций.