До конца 2013 года спутниковый Интернет дешеветь не будет – ТПУ

По прогнозам экспертов Телекоммуникационной палаты Украины (ТПУ), услуга спутникового Интернета на рынке Украины нашла свою нишу, стабилизировалась в вопросе ценообразования, и существенных изменений ценовой политики и роста рынка в ближайшее время ожидать не следует.

Об этом говорится в комментарии ТПУ, которым располагает УНИАН.

Так, по мнению эксперта Телекоммуникационной палаты Украины Вадима ГАРБУЗА, на протяжении последних пятнадцати лет услуга спутникового Интернета на украинском рынке прошла этапы «от бурного развития к стабилизации и спаду потребления». Он отметил, что в начале 2000-х годов был популярен «односторонний» спутниковый Интернет, когда спутник использовался для прямого (нисходящего) канала, шириной в 0,5-2 Мбит/с, а в качестве обратного канала использовалось модемное диалап-соединение на 16-28 Кбит/с.

Однако с развитием широкополосного доступа, с появлением технологий, позволяющих эффективно утилизировать существующую проводную инфраструктуру (технологии ADSL – для телефонных линий, DOCSIS – для кабельного ТВ), с увеличением «тяжести» (объемов) контента и пропускной способности каналов потребность в спутниковом сервисе на рынке Украины существенно снизалась.

На уменьшение популярности спутникового Интернета повлияла также высокая цена оборудования для такого подключения, а также развитие мобильного интернет-доступа.

По данным В.ГАРБУЗА, себестоимость спутникового Интернета «значительно выше, чем наземного ШПД и сравнима со стоимостью мобильного интернет-доступа», что привело к взаимному сближению тарифов на услуги спутникового и мобильного Интернета.

В результате, по его мнению, услуга спутникового Интернета стала специфическим нишевым продуктом, предназначенным для использования в местах, труднодоступных для прокладки наземных линий связи. Поэтому такой вид подключения популярен в коттеджных городках, в которых отсутствуют иные варианты выхода в Интернет.

Кроме высокой себестоимости, причиной снижения популярности спутникового Интернета являются существенные законодательные сложности. По словам В.ГАРБУЗА, для запуска полноценного двунаправленного спутникового Интернета провайдер должен получить лицензию и соответствующий сертификат на радиопередающее оборудование в Украинском госцентре радиочастот, причем в привязке к конкретному месту расположения передающей антенны.

Он отметил, что, кроме того, специфика передачи данных через спутник состоит в достаточно большом времени задержания пакетов (ping, RTT), что неприемлемо для высокоинтерактивных сервисов. По данным В.ГАРБУЗА, в настоящее время многие операторы спутников предпочитают продавать спутниковый ресурс (полосы пропускания на транспондерах) для транспорта телевизионных каналов или для телевещания в режиме DTH (direct to home), чем использовать для передачи данных и каналов Интернет.

«Поэтому существенного роста рынка спутникового Интернета в ближайшие два года ожидать не стоит», - считает он.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная палата Украины (ТПУ) создана в 2007 г. и является объединением участников телеком-рынка, призванным содействовать развитию в Украине сферы платного телевидения и других телекоммуникационных услуг, а также представлять и защищать интересы членов Палаты. Сегодня в ТПУ входят компании и организации из 20 украинских городов, чьими услугами пользуются более половины абонентов платного телевидения и более трети абонентов скоростного Интернета.