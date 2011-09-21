Украина будет активно развивать альтернативную энергетику - Янукович

Украина активно будет развивать сферу альтернативной энергетики.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Нью-Йорке во время встречи с представителями американских деловых кругов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот рынок действительно очень большой и имеет большие возможности», – отметил Президент, добавив, что речь идет, в частности, об объектах малой энергетики, реконструкции существующих ГЭС.

Глава государства отдельно обратил внимание на значительный ресурс развития в Украине ветроэнергетики. Он добавил, что уже идет процесс строительства соответствующих станций.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в Украине уже начался процесс строительства солнечных электростанций и принято соответствующее законодательство.

Кроме того, отметил глава государства, уже принято решение о перестройке и совершенствовании поставок электроэнергии – продолжается процесс модернизации соответствующей структуры, вкладываются «значительные государственные средства».

Президент отдельно обратил внимание на большие перспективы Украины как экспортера электроэнергии. «Экспорт из года в год растет. Этот рынок очень перспективен», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.