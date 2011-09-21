«АэроСвит» изменит расписание в связи с отменой перехода на зимнее время

Авиакомпания «АэроСвит — Украинские авиалинии» в связи с отменой Верховной Радой перехода на зимнее время, изменит киевское время вылета рейсов из Украины, оставив прежним местное время обслуживания рейсов в большинстве зарубежных аэропортов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как отмечается в сообщении, «АэроСвит», рассмотрев все возможные варианты реализации постановления парламента об отмене перехода Украины на зимнее время, приняла решение изменить местное время отправки и прибытия международных авиарейсов в украинские аэропорты.

При этом основа расписания, составленного по всемирному координированному времени UTC (время по Гринвичу), сохранится. «Следовательно, сохранятся и подтвержденные в UTC слоты на обслуживание наших рейсов в десятках международных аэропортов, включая «Борисполь». Это будет означать незначительное изменение местного (киевского) времени отправки и прибытия рейсов «АэроСвита» в аэропорты Украины, оно сдвинется на один час назад. При этом местное время прилета/вылета в большинство зарубежных аэропортов останется прежним. Мы лишь скорректируем на 10-30 минут график отдельных рейсов в города СНГ, в частности, в Астану, Тбилиси, Баку, Ереван», - отметил помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

В период зимней навигации «АэроСвит» также постарается сохранить местное (киевское) время вылета и прилета на линии Киев-Москва. Помимо этого, неизменным останется киевское время взлета/посадки большинства авиарейсов в пределах Украины.

«Авиакомпания выбирала механизм коррекции расписания с учетом ряда неотложных задач. Во-первых, нам необходимо войти в зимний сезон с эффективным, действующим графиком полетов, избегая его радикальных изменений в процессе эксплуатации. Важно также сохранить все стыковки, заложенные в зимнем расписании, и при этом обеспечить максимально удобное время полета для пассажиров. Таким образом, «АэроСвиту» удалось максимально нивелировать отрицательные последствия слишком поздно принятого решения об изменении порядка времяисчисления в Украине», - отметил С.КУЦЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла Постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.