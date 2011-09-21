«Сбербанк России» откроет «Кировоградскому облавтодору» кредитную линию

ДП «Кировоградский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» отобрал ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» для предоставления возобновляемой кредитной линии с лимитом 5 млн. грн. сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта предложения — 20 сентября 2011 года, кредит планируется предоставить под 15,15% годовых. Конечный срок подписания кредитного договора — 20 октября 2011 года.

Цель привлечения средств - «пополнение оборотных средств и другие нужды».

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 11,839 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,986 млрд. грн., обязательства – 10,661 млрд. грн., уставный капитал - 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,178 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в первом полугодии 2011 года получил прибыль 93,934 млн. грн.