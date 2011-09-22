ДТП в Черниговской области: 2 человека погибли, 9 - пострадали

Неподалёку от пгт Холмы Корюковского района Черниговской области, на автодороге Холмы – Оболонье, вчера вечером водитель микроавтобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате ДТП погибли два человека – водитель и пассажир микроавтобуса и пострадали девять человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.