У Тернополі водій на смерть збив 79-річного чоловіка і втік з місця пригоди
10:19, 22 сентября 2011Транспорт/Связь
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У Тернополі водій на смерть збив 79-річного чоловіка і втік з місця пригоди.
Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, дорожньо-транспортна пригода сталася учора о 21.30 на вул. Микулинецькій.
Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце аварії, встановили, що потерпілий від отриманих ушкоджень помер невдовзі після наїзду автомобіля.
Правоохоронці розшукують водія, який скоїв ДТП.
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