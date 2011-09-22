В Тернополе водитель насмерть сбил 79-летнего мужчину и скрылся с места происшествия
10:20, 22 сентября 2011Транспорт/Связь
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В Тернополе водитель насмерть сбил 79-летнего мужчину и скрылся с места преступления.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 21.30 на ул. Микулинецкой.
Работники скорой помощи, которые прибыли на место аварии, установили, что потерпевший от полученных повреждений умер вскоре после наезда автомобиля.
Правоохранительные органы разыскивают водителя, который совершил ДТП.
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