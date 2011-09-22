Жертвами тайфуна в Японии стали девять человек, еще 8 пропали без вести

Число жертв тайфуна "Роке", который прошел практически по всей территории Японии с юга на север, увеличилось до девяти, еще 8 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал "Фудзи".

Ранее сообщалось о семи погибших.

За двое суток, пока тайфун бушевал над японским архипелагом, предупреждение об эвакуации было объявлено для 1,2 миллиона человек. Было остановлено движение скоростных электропоездов, метро, автомагистралей. В разгар стихии было отменено более 600 авиарейсов.

Тайфун "Роке" отличался сильным ветром и проливными ливнями. Во вторник некоторые районы города Нагоя оказались буквально затоплены водой - ее уровень достигал пояса, людей приходилось эвакуировать на надувных лодках. Подобная ситуация сложилась и в префектуре Мияги в среду. Там, где расположено временное жилье для пострадавших от мартовского цунами в городе Онагава, около 400 человек долгое время не могли эвакуироваться из-за того, что уровень воды поднимался выше пояса. Спасательные работы проводятся на лодках.

По данным телекомпании NHK, всего оказалось затоплено 1984 дома.

Тайфун "Роке", в настоящее время проходящий восточнее побережья северного острова Хоккайдо, движется на северо-восток со скоростью 65 километров в час.